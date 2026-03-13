Ο «Φάκελος 17Ν», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, συνεχίζεται τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 21:00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φωτίζει τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Στο 4ο επεισόδιο, με τίτλο «Η αρχή του τέλους», αποκαλύπτεται ο κρίσιμος ρόλος που έπαιξε ο κύριος “Χ” για να ξετυλιχτεί το “κουβάρι” «17 Νοέμβρη». Πρόκειται για ένα σημαντικό στέλεχος της ελληνικής τρομοκρατίας που άρχισε να συνομιλεί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Φώτη Νασιάκο, αποκαλύπτοντας πολλά για τον τρόπο λειτουργίας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει επίσης τον ρόλο που διαδραμάτισαν η Σκότλαντ Γιαρντ και η βρετανική μυστική υπηρεσία ΜΙ6, ο αρχηγός της οποίας την περίοδο των ερευνών αποκαλύπτει πως οι πράκτορές του εντόπισαν την πρώτη φωτογραφία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Παράλληλα, στο επεισόδιο, Έλληνες αξιωματικοί μιλούν για το πως οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάστηκαν για μία μεγάλη επιχείρηση εξάρθρωσης της 17Ν, την οποία ο τότε αρχηγός της ΕΛΑΣ, Φώτης Νασιάκος, παρομοίασε με την απόβαση στις ακτές της Νορμανδίας.

Μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τις έρευνες που έφεραν τις Αρχές ένα βήμα πριν από την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη».

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

