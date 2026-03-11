Γιώργος Μαρίνος: Αντίο στον πρώτο σόουμαν της ελληνικής σκηνής – Μια ζωή σαν σόου…

Η ελληνική καλλιτεχνική σκηνή αποχαιρετά έναν από τους πιο ξεχωριστούς και τολμηρούς ανθρώπους της. Ο Γιώργος Μαρίνος, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το ζωντανό σόου, τη σάτιρα και την ατμοσφαιρική νυχτερινή διασκέδαση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης.

Ο καλλιτέχνης είχε αποσυρθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως η παρουσία του παρέμενε ζωντανή στη μνήμη του κοινού που τον αγάπησε για το ταλέντο, το χιούμορ και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1939 στην Αθήνα. Μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν εκείνος ήταν ακόμη βρέφος. Ο πατέρας του, εξόριστος στη Μακρόνησο, απουσίαζε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, και ο Μαρίνος τον συνάντησε για πρώτη φορά όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Οι γονείς του ονειρεύονταν για εκείνον μια διαφορετική πορεία. Ήθελαν να ακολουθήσει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ή του αρχιτέκτονα, όπως ο πατέρας του. Παρότι είχε μεγάλη κλίση στα μαθηματικά, ο ίδιος ένιωθε πως η ζωή του βρισκόταν αλλού. Ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ακολουθώντας τελικά το δρόμο της τέχνης.

Η αρχή μιας σπουδαίας καριέρας

Το ταλέντο του φάνηκε πολύ νωρίς. Μόλις στο δεύτερο έτος της σχολής του, το 1962, συμμετείχε στην ιστορική παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι. Στην ίδια σκηνή βρίσκονταν κορυφαία ονόματα της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χορν, η Μάρω Κοντού και η Ρένα Βλαχοπούλου. Η συμμετοχή του αυτή στάθηκε η αρχή μιας λαμπρής πορείας στο θέατρο και στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.

Η εποχή της «Μέδουσας» και τα θρυλικά σόου

Ο Γιώργος Μαρίνος έγινε γρήγορα συνώνυμο ενός νέου είδους διασκέδασης: του σόου. Μια παράσταση που συνδύαζε μουσική, τραγούδι, χορό, πρόζα και καυστική σάτιρα. Για περίπου δύο δεκαετίες εμφανιζόταν στη θρυλική μπουάτ «Μέδουσα».

Εκεί, κάθε βράδυ, σχηματίζονταν ουρές κόσμου που περίμεναν να τον παρακολουθήσουν. Με το ιδιαίτερο χιούμορ και την ευφυή του σάτιρα, σχολίαζε την κοινωνία και την πολιτική πραγματικότητα της εποχής, σε μια περίοδο όπου λίγοι τολμούσαν να το κάνουν δημόσια. Στον κινηματογράφο έκανε λίγες μόνο εμφανίσεις, όμως στη σκηνή δημιούργησε ένα μοναδικό στυλ που επηρέασε ολόκληρη τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα.

Σημαντικές συνεργασίες και η τηλεόραση

Διατηρούσε ιδιαίτερη φιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο, ενώ συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταμάτης Κραουνάκης. Το 1994 πέρασε και στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας το θρυλικό «Ciao ANT1», παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Ρούλα Κορομηλά και δίνοντας στο πρόγραμμα το δικό του ιδιαίτερο στίγμα.

Ένας άνθρωπος μοναχικός αλλά ειλικρινής

Πίσω από τα φώτα της σκηνής, ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένας άνθρωπος αρκετά μοναχικός. Δύο ήταν τα μεγάλα του πάθη: η αστρολογία και τα σκυλιά.

Ταυτόχρονα, υπήρξε ένας από τους πρώτους επώνυμους Έλληνες που μίλησαν ανοιχτά για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, σε εποχές πολύ πιο δύσκολες και συντηρητικές από τη σημερινή. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως το είχε πει στους γονείς του ήδη από τα δεκαέξι του χρόνια.

Ο μεγάλος έρωτας της ζωής του

Παρά τις πολλές γνωριμίες και τις έντονες καλλιτεχνικές σχέσεις, ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα. Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Παρότι δεν δημιούργησαν ποτέ οικογένεια, η σχέση τους δεν χάθηκε. Αντίθετα, παρέμειναν για πάντα στενοί φίλοι και συνεργάτες. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν θέλησε ποτέ να αποκτήσει παιδί, θεωρώντας, όπως έλεγε, άδικο να μεταφέρει σε ένα παιδί το «αμαρτωλό παρελθόν» του.

Τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μακριά από τη δημοσιότητα. Για ένα διάστημα έζησε στο «Σπίτι του Ηθοποιού», έχοντας προηγουμένως πουλήσει το σπίτι του. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του. Η συμβολή του στην ελληνική ψυχαγωγία παρέμεινε ανεξίτηλη.

Ένα τελευταίο χειροκρότημα

Ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήταν απλώς ένας ηθοποιός ή ένας παρουσιαστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης που έφερε το σόου στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος που τόλμησε να σατιρίσει, να μιλήσει ανοιχτά για τον εαυτό του και να ζήσει με τον δικό του τρόπο. Η σκηνή ίσως άδειασε, όμως το αποτύπωμά του στην ελληνική ψυχαγωγία παραμένει βαθύ. Και κάπου, σαν σε παλιά μπουάτ της Αθήνας, μοιάζει ακόμη να ακούγεται το χειροκρότημα για τον πρώτο μεγάλο σόουμαν της χώρας.

Πηγή: skai.gr

