Επιχείρηση του Λιμενικού στην Αλόννησο για δύο ταχύπλοα σκάφη που έπλεαν ακυβέρνητα Ελλάδα 10:56, 06.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Την προανάκριση διενεργεί η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση