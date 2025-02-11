Ένα υγιέστατο αγοράκι, γεννήθηκε στη Σαντορίνη εν μέσω σεισμών, το απόγευμα της Τρίτης.

Η οικογένεια του είχε αποφασίσει να μη φύγει από το νησί παρά τις σεισμικές δονήσεις και επέλεξε το παιδί να γεννηθεί στη Σαντορίνη.

Στο νησί βρίσκεται και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μάλιστα πριν φύγει από το νησί είδε τη μαμά και της ευχήθηκε.

«Εν μέσω σεισμών στη Σαντορίνη, μια νέα ζωή ήρθε στον κόσμο! Συγχαρητήρια στη δυνατή μητέρα και ένα μεγάλο μπράβο στο προσωπικό για την αφοσίωσή του. Να είναι πάντα υγιές και ευτυχισμένο το αγοράκι σας!», αναφέρει σε ανάρτηση του, που συνοδεύεται από φωτογραφία με την νέα μητέρα, ο Υφυπουργός Υγείας.

