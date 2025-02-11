Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου, τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, κ. Χρήστο Ροϊλό, τον Πρόεδρο της ΑΕΜΥ, κ. Κύριλλο Παπακυρίλλου, την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΕΜΥ κ. Μιρέλλα Θεοδωροπούλου, τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, κ. Κωνσταντίνο Πατσουρά και τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, κ. Δημήτριο Πύρρο.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η αξιολόγηση και ενίσχυση των προετοιμασιών του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση σεισμικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, ο κ. Θεμιστοκλέους συναντήθηκε με τη διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, όπου συζητήθηκαν τα υπάρχοντα σχέδια έκτακτης ανάγκης και οι δυνατότητες βελτίωσής τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Θεμιστοκλέους, παρευρέθηκε στην άσκηση εκκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για έκτακτες ανάγκες. Ακόμα, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, εστιάζοντας στις υποδομές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση σεισμικών συμβάντων, ενώ συζήτησε και με το προσωπικό.

Ο Υφυπουργός Υγείας δήλωσε: «Η προετοιμασία των υγειονομικών μας δομών για φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, είναι ζωτικής σημασίας.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα νοσοκομεία μας είναι έτοιμα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε τέτοιες προκλήσεις, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Στην περίπτωση της Σαντορίνης, έχουμε ήδη ενισχύσει το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με επιπλέον γιατρούς και διασώστες, ενώ σε περίπτωση μεγάλου σεισμού, έξι ομάδες από το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ κάθως και από την 2η ΥΠΕ, βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση ενίσχυση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.