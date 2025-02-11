Πάνω από 14,000 σεισμούς έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά, από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 9 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας (ΕΣ) του ΕΚΠΑ, με αυστηρά κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων περίπου 12,000 με μεγέθη Μ≥1.0, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις 9 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,100 σεισμοί, με ~240 να έχουν μέγεθος Μ≥2.5, 14 σεισμούς με Μ≥4.0, και 2 σεισμούς με Μ≥4.5, με τον μεγαλύτερο σεισμό να έχει μέγεθος M=5.0. Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων (χωρίς χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης) του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά την 10η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 109 σεισμοί, εκ των οποίων 13 με μεγέθη M≥4.0 και 4 με Μ≥4.5. Ο μεγαλύτερος σεισμός σημειώθηκε στις 20:16:30 UTC και είχε μέγεθος 5.2, ενώ στις 22:37:26 UTC ακολούθησε σεισμός με Μ=5.0.

Οι σεισμοί αυτοί μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσονται στο πλαίσιο σμηνοσειράς που θα συνεχιστεί με αρκετούς σεισμούς παρόμοιων μεγεθών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ακολουθήσει κύριος σεισμός. Αν και σε μεγάλο μέρος της η σεισμική δραστηριότητα παραμένει ενεργή σε ένα τμήμα μήκους ~12 km νοτιοδυτικά της Ανύδρου, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, τα επίκεντρα των μεγαλύτερων σεισμών εντοπίζονται βορειοανατολικά της Ανύδρου.

Στο μεταξύ από σήμερα, Τρίτη 11/2/25 για την καταγραφή της εδαφικής κίνησης στο κέντρο της σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών, από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΕΚΠΑ, πραγματοποιούνται:

Εγκατάσταση στην περιοχή του Ακρωτηρίου Κολούμπο ενός (1) νέου μόνιμου γεωδαιτικού σταθμού GPS/GNSS.

Εγκατάσταση στη βραχονησίδα Άνυδρο ενός (1) νέου μόνιμου γεωδαιτικού σταθμού GPS/GNSS (σε συνεργασία με το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ).

Επαναμέτρηση του μη-μόνιμου δικτύου 21 σταθμών GPS στη Θήρα-Θηρασιά-Καμένη.

Σημειώνεις πως συνεχής ενημέρωση επί των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, παρέχεται από την Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου στη διεύθυνση https://geophysicslab.geol.uoa.gr/ ενώ συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Nίκη – Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής είναι το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

