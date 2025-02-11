Aπάτη: Πώς άρπαξαν κρυπτονομίσματα αξίας σχεδόν 54.000 ευρώ

Ταυτοποιήθηκε ημεδαπός, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διαδικτυακής απάτης και κλοπής κρυπτονομισμάτων, αξίας 53.825 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για απάτη με υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Προηγήθηκε έγκληση ημεδαπού, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και στη συνέχεια σε λογαριασμό του σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν 3 συναλλαγές, κατά τις οποίες κρυπτονομίσματα, συνολικής αξίας 53.825 ευρώ, μεταφέρθηκαν σε ψηφιακά πορτοφόλια που διαχειρίζονταν οι δράστες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα στοιχεία της υπόθεσης τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας και μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 45χρονος ως συνδρομητής της σύνδεσης διαδικτύου από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και 3 κινητά τηλέφωνα με κάρτες SIM.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.