Αιγαίο: Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις

Δύο τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και δύο παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών από αεροσκάφος ATR-72 σημειώθηκαν την Τρίτη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν υπήρξαν πάντως εμπλοκές.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -



ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72



ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1



ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2



ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2



ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -



ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: skai.gr

