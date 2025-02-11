Αιγαίο: Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις

Δύο τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και δύο παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών από αεροσκάφος ATR-72 σημειώθηκαν την Τρίτη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν υπήρξαν πάντως εμπλοκές.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο
