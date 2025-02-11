Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από αεροσκάφος ATR-72 οι παραβιάσεις και παραβάσεις - Δεν υπήρξαν εμπλοκές - Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

Αιγαίο: Νέες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις

Δύο τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) και δύο παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) του FIR Αθηνών από αεροσκάφος ATR-72 σημειώθηκαν την Τρίτη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν υπήρξαν πάντως εμπλοκές. 

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025                
                         
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : -
 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :  1 ATR-72    
 
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 1
 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : -
                                 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :  2
 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :  2
 
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : -
 
ΠΕΡΙΟΧΗ               : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αιγαίο παραβιάσεις υπουργείο άμυνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark