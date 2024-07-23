Σε μία πρωτοφανή ανακοίνωση προέβη δημοτικός σύμβουλος της Σαντορίνης, ο οποίος κάλεσε του κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού τουριστών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο δημοτικός σύμβουλος έγραψε «Άλλη μια δύσκολη ημέρα για την πόλη και το νησί μας με την έλευση 17.000 επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια. Παρακαλούμε την προσοχή σας και όσο μπορούμε ελαττώνουμε τις μετακινήσεις μας!», ενώ την υπογράφει ως «Τοπική Κοινότητα Θήρας».

Πηγή: skai.gr

