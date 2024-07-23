«Πνίγηκε» ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από την καταιγίδα - Πλημμύρες και υπερχείλιση ποταμών

Έντονο ήταν το αποτύπωμα που άφησε στο διάβα της η περίπου 50 λεπτών καλοκαιρινή καταιγίδα που έπληξε το Δήμο Αλεξανδρούπολης σήμερα το απόγευμα, επιβεβαιώνοντας τις μετεωρολογικές προβλέψεις για καιρικές μεταβολές με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την εκδήλωση καταιγίδων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Περίπου στις 16.00 ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, Ηλίας Δαστερίδης με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωνε τους δημότες «για την αποφυγή οποιασδήποτε μετακίνησης και προσέγγισης του ορεινού όγκου όπως επίσης την αποφυγή ιρλανδικών διαβάσεων», λόγω της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της η κοινότητα Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην Επαρχιακή Οδό Μάκρης-Δικέλλων καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό, λόγω της παρουσίας στο οδόστρωμα φερτών υλικών, απόρροια της έντονης βροχόπτωσης.

«Εντοπίστηκαν βλάβες και ζημιές σε γέφυρες, δρόμους και σπίτια. Ο όγκος του νερού που κατέβαινε από τα ορεινά ήταν τέτοιος που απείλησε μέχρι και το κεντρικό ρέμα (ρέμα Βανικιώτη) που διασχίζει την πόλη και γι' αυτό προχωρήσαμε στη δίωρη διακοπή της κυκλοφορίας ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα από τη διέλευση των οχημάτων», δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Δαστερίδης. Αναφέρει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο Μάκρης-Δικέλλων και Αλεξανδρούπολης-Κίρκης με τα φερτά υλικά να εισβάλλουν και να κλείνουν το δρόμο. Σημαντική βλάβη υπέστη και ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του οικισμού των Δικέλλων λόγω μετατόπισης του σωλήνα χωρίς ωστόσο να διακοπεί η υδροδότηση, ενώ γέφυρες χρήζουν εργασιών στήριξης και αποκατάστασης. Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε στον ορεινό όγκο και όχι εντός του αστικού ιστού είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση των ρεμάτων και την είσοδό του σε αυλές και κατοικίες οικισμών προκαλώντας σημαντικές ζημιές. «Ενημέρωσα άμεσα την Πολιτική Προστασία, την αστυνομία για τον αποκλεισμό των ιρλανδικών διαβάσεων και αποφύγαμε τα χειρότερα γιατί υπήρξε ένας πολύ καλός συντονισμός», καταλήγει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις χθες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας «για τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση φαινομένων λειψυδρίας…Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και για έναν μήνα, ήτοι μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2024…», αναφέρει χαρακτηριστικά η εν λόγω απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

