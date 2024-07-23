Την αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου προκάλεσε η διάταξη που πρόσθεσε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης στο νομοσχέδιο περί ψυχικής

υγείας, επιτρέποντας την επίταξη των γιατρών, ώστε να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου:

«Κατατέθηκε στη Βουλή, ως πρόσθετη διάταξη στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας, η επαίσχυντη ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπει την επίταξη των ιδιωτών γιατρών προκειμένου να καλύπτουν τα κενά στη στελέχωση του ΕΣΥ.

Είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία πως τα κενά δεν προέκυψαν ούτε αναίτια, ούτε αιφνιδιαστικά. Προέκυψαν εξαιτίας της απαξίωσης του ΕΣΥ και της ασυνέπειας του ίδιου του Υπουργείου Υγείας να θεσμοθετήσει τα κίνητρα για τις άγονες και προβληματικές περιοχές που είναι νομοθετημένα από έτους. Προέκυψαν ως συνέπεια της άρνησης της πολιτείας να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου που επιτάσσουν την αποκατάσταση στους μισθούς των γιατρών ΕΣΥ στα προ μνημονίων επίπεδα. Προέκυψαν από τις μηδαμινές προκηρύξεις θέσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια τα κενά ξεπερνούν τις 6000 και οι κρίσεις γίνονται με τεράστιες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Είναι προφανές πως το υπουργείο Υγείας, με την επονείδιστη ρύθμιση που εισάγει προς ψήφιση, αποπειράται να συγκαλύψει τη δική του ανικανότητα, χρησιμοποιώντας μεθόδους που προσιδιάζουν μόνον σε αυταρχικά καθεστώτα. Αδιανόητα και προσβλητικά είναι όσα ακούστηκαν από τον υπουργό Υγείας περί δήθεν οφειλής των γιατρών έναντι του κράτους, όταν είναι γνωστή η αυτοθυσία την οποία επέδειξε η ιατρική κοινότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, την οποία το υπουργείο ανταποδίδει τώρα με τρόπο περιφρονητικό στο ιατρικό λειτούργημα. Ως ευνόητο η κίνηση αυτή του υπουργείου ακυρώνει όλες τις καλόπιστες πρωτοβουλίες που έλαβε ο ΠΙΣ προκειμένου να λειτουργήσουν τα 14 Νοσοκομεία που παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στελέχωσης.

Δυστυχώς τα μέτρα δεν στρέφονται μόνον εναντίον των γιατρών. Στρέφονται επιπλέον σε βάρος των ασθενών, αφού χρησιμοποιείται ακόμη και η άρση της συνταγογράφησης ως μέτρο εξαναγκασμού των γιατρών που θα αρνηθούν να συμμορφωθούν στις αυταρχικές μεθοδεύσεις του Υπουργείου Υγείας. Όμως η συνταγογράφηση αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο για τη διεκπεραίωση της θεραπείας των ασθενών και όχι προνόμιο των γιατρών, όπως ισχυρίζεται παραπλανητικά ο υπουργός.

Δε χρειάζεται σκέψη πως το μέτρο θα επιδεινώσει συνολικά την κατάσταση, καθώς γιατροί ειδικοτήτων σε έλλειψη θα αποφεύγουν τα νησιά και τις άγονες περιοχές, ενώ οι «ανεπιθύμητες» ειδικότητες θα προσελκύουν ολοένα και λιγότερους νέους γιατρούς. Ο θεσμός του προσωπικού ιατρού θα οπισθοδρομήσει και εντέλει οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι ασθενείς της κεντρικής Ευρώπης

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος:

Δηλώνει πως θα εξαντλήσει όλα τα νομικά μέτρα, εντός και εκτός της χώρας, προκειμένου να ακυρώσει τις επαίσχυντες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Καλεί τους ιατρούς βουλευτές να αναλογιστούν το μέγεθος της ευθύνης που επωμίζονται αποδεχόμενοι να υπερψηφίσουν διατάξεις που ισοπεδώνουν το ιατρικό λειτούργημα και δημιουργούν προηγούμενο επίταξης κάθε άλλου επαγγελματικού κλάδου που δεν αποδέχεται την επιβολή εξοντωτικών μέτρων.

Καλεί τους Ιατρικούς Συλλόγους να συνεδριάσουν και ν΄ αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, προκειμένου οι γιατροί όλης της χώρας να μην προβαίνουν σε συνταγογράφιση και έκδοση ή εκτέλεση παραπεμπτικών από την Παρασκευή 26 Ιουλίου μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Καλεί τους Ιατρικούς Συλλόγους να εκδώσουν Δελτία Τύπου και να παραχωρήσουν συνεντεύξεις τύπου, ώστε να ενημερώσουν φορείς και πολίτες της τοπικής κοινωνίας και να εκδώσουν ανακοινώσεις που θα παραδίδουν οι γιατροί στους ασθενείς, εξηγώντας τους λόγους κινητοποίησης της ιατρικής κοινότητας.

Ο ΠΙΣ θα τοποθετηθεί μέσω του Προέδρου του κατά την ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και θα συγκαλέσει αύριο διάσκεψη με τους Προέδρους όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, προκειμένου να εξεταστούν οι περαιτέρω κινήσεις μας. Θα παραχωρήσει επίσης συνέντευξη τύπου, της οποίας την ακριβή ημέρα και ώρα θα ενημερώσουμε με νεότερο Δελτίο Τύπου».

Πηγή: skai.gr

