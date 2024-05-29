«Πουθενά αλλού στην ΕΕ δεν είναι τόσο έντονος ο υπερτουρισμός όσο στα ελληνικά νησιά του Νοτίου Αιγαίου», γράφει η tagesschau, επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσίευσε η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

«Στην περιοχή με νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος καταγράφηκαν το 2022 κατά μέσο όρο 110 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο – καμία άλλη περιοχή δεν μπόρεσε να πλησιάσει μία τέτοια αναλογία. Στα νησιά του Ιονίου, όπως στην Κέρκυρα, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 81 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο, ενώ στις κροατικές ακτές της Αδριατικής 66. Συγκριτικά, στην περιοχή του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, την περιοχή της Γερμανίας με τον υψηλότερο τουρισμό, καταγράφηκαν μόλις 18 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο».

Βέβαια, όπως παρατηρεί η γερμανική ιστοσελίδα, «σε απόλυτους αριθμούς την κορυφή κατακτά η περιοχή των Κανάριων Νήσων στην Ισπανία, όπου καταγράφηκαν 89,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις – κατά μέσο όρο διανυκτέρευαν δηλαδή περίπου 245.000 άνθρωποι ημερησίως σε ένα από τα νησιά».

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat «για το 2022 και μεταξύ των κρατών της ΕΕ η Ελλάδα ήταν η χώρα στην οποία ο κλάδος των καταλυμάτων είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία με 7,1%. Ακολουθούν η Κροατία, η Πορτογαλία και η Ισπανία». Το αντίστοιχο ποσοστό για τη Γερμανία τοποθετείται στο 1,4%, το οποίο είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ που φτάνει στο 2,5%.

Όπως επισημαίνει και η ZEIT Online αναφορικά με τον υπερτουρισμό, «παρά τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία, είναι πολλές οι περιοχές διακοπών ανά την Ευρώπη που βιώνουν τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Ιδίως στις Βαλεαρίδες Νήσους και στα Κανάρια Νησιά έλαβαν προσφάτως χώρα και διαδηλώσεις από τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι ανησυχούν μεταξύ άλλων και για τις αυξανόμενες τιμές στην αγορά κατοικίας».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

