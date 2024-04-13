Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση, στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροπλάνων της Δυτικής Ελλάδας.

Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού μέχρι και την δύση του ήλιου.

Πηγή: skai.gr

