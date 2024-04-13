Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην περιοχή Κάλφα, στην Αχαΐα - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

Φωτιά στην Αχαΐα

Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση, στην περιοχή Κάλφα της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η ομάδα Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροπλάνων της Δυτικής Ελλάδας.

Όσον αφορά τα εναέρια μέσα, θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού μέχρι και την δύση του ήλιου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Φωτιά Αχαΐα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark