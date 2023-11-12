Σαν σήμερα 12/11: Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα - Συλλαμβάνεται ο Οτσαλάν

Γεγονότα:



333 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού)

1933: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.

1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.

1942: Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών.

1990:Ο άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς - Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

Γεννήσεις



1929: Γκρέις Κέλι, αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982)

1945: Νιλ Γιανγκ, καναδός ρόκερ.

1953: Βασίλης Καρράς, (Βασίλης Κεσογλίδης το πραγματικό όνομά του), λαϊκός τραγουδιστής.

Θάνατοι



1923: Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτων, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. (Γεν. 22/6/1837)

1989: Ντολόρες Ιμπαρούρι, γνωστότερη ως Πασιονάρια, θρυλική μορφή του ισπανικού εμφύλιου πολέμου και του κομουνιστικού κινήματος. (Γεν. 9/12/1895)

2010: Χένρικ Γκόρετσκι, πολωνός συνθέτης. (Γεν. 6/12/1933)

