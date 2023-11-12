Σειρά επιθέσεων εναντίον διμοιριών των ΜΑΤ στα Εξάρχεια

Αλλεπάλληλες επιθέσεις με βόμβες μολότοφ εναντίον και άλλα αντικείμενα σημειώθηκαν τις βραδινές ώρες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων από ομάδες ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποιήθηκε γύρω στις 23.30 το βράδυ αρχικά εναντίον της διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρισκόταν στη συμβολή Κωλέττη και Τζαβέλα από ομάδα περίπου 30 άτομων.

Το ίδιο συνέβη μία ώρα μέτα και στην διμοιρία των ΜΑΤ στην Χαρίλαου Τρικούπη ενώ στις δώδεκα παρα τέταρτο τα μεσάνυχτα ομάδα ατόμων πέταξαν μπουκάλια πέτρες και καρεκλες στη διμοιρια που βρισκόταν στη Μεσολογγίου και Τζαβέλα.

Από τις επιθέσεις δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.