Από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στη Σάμο οι έρευνες για τον 74χρονο Ολλανδό τουρίστα που αγνοείται από το απόγευμα της Κυριακής.

Ο ηλικιωμένος άνδρας ξεκίνησε για πεζοπορία στην περιοχή μεταξύ Λιμνιώνα και Κλήμα – στα νοτιοδυτικά του νησιού - και έκτοτε τα ίχνη του εξαφανίστηκαν.

Τελευταία φορά ο ηλικιωμένος τουρίστας εθεάθη ταλαιπωρημένος στο «μονοπάτι 13», να παίρνει μια διαδρομή μισής ώρας που πηγαίνει προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή Λιμνιώνα, Κλήμα, Αγία Κυριακή και Μαραθόκαμπο

«Έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας από την αστυνομία, το λιμενικό και την πυροσβεστική», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο άνδρας ζούσε στο νησί από τον Μάιο.

Οι διασώστες «χτενίζουν» τα δυτικά του νησιού, χωρίς ωστόσο και πάλι να αποκλείονται πως δεν θα μείνουν περιοχές ανεξερεύνητες καθώς πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή με δύσβατες διαδρομές και μονοπάτια που θα μπορούσαν να αποπροσανατολιστούν ακόμη και ντόπιοι.

Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ο 74χρονος, ο λάτρης των διαδρομών, θα μπορούσε να έχει πολλές διαφορετικές δυνατότητες με αφετηρία τον Λιμνιώνα και να βρίσκεται οπουδήποτε.

Πηγή: skai.gr

