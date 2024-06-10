Από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, αγνοείται 74χρονος Ολλανδός τουρίστας στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες του samosvoice.gr. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 74χρονος εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην περιοχή του Λιμνιώνα και την περιοχή Κλήμα της νοτιοδυτικής Σάμου.

Σύμφωνα με την μαρτυρία γυναίκας στην ΕΡΤ, η οποία διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή, ο ηλικιωμένος τουρίστας εθεάθη τελευταία φορά στο Κλίμα στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής και φαινόνταν, όπως είπε, πολύ καταβεβλημένος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 74χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ωστόσο η διαδρομή που αποφάσισε να ακολουθήσει είναι ιδιαίτερα απαιτητική και η αυξημένη θερμοκρασία την καθιστά ακόμη πιο δύσκολη.

Στις έρευνες συμμετέχουν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Παραρτήματος Σάμου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Πηγή: samosvoice.gr

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του συμμετέχουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., σε συνεργασία με την ΕΟΔ Σάμου, που οργάνωσαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συμμετείχε στην έρευνα η ομάδα drone ΙΚΑΡΟΣ της Π.Υ., η ομάδα drone ΔΑΙΔΑΛΟΣ της ΕΟΔ, ο διασωστικός σκύλος Speedy της ΕΟΔ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα, με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής.

