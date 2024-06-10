Λογαριασμός
Νέο θρίλερ με αγνοούμενο τουρίστα στη Σάμο - Ερευνες από χθες για 74χρονο Ολλανδό που ξεκίνησε για πεζοπορία και εξαφανίστηκε

Ο ηλικιωμένος τουρίστας εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην περιοχή του Λιμνιώνα και την περιοχή Κλήμα 

UPDATE: 15:15
Σάμος αγνοούμενος

Από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, αγνοείται 74χρονος Ολλανδός τουρίστας στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες του samosvoice.gr. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 74χρονος εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην περιοχή του Λιμνιώνα και την περιοχή Κλήμα της νοτιοδυτικής Σάμου.

Σύμφωνα με την μαρτυρία γυναίκας στην ΕΡΤ, η οποία διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή, ο ηλικιωμένος τουρίστας εθεάθη τελευταία φορά στο Κλίμα στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής και φαινόνταν, όπως είπε, πολύ καταβεβλημένος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 74χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ωστόσο η διαδρομή που αποφάσισε να ακολουθήσει είναι ιδιαίτερα απαιτητική και η αυξημένη θερμοκρασία την καθιστά ακόμη πιο δύσκολη.

Στις έρευνες συμμετέχουν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Παραρτήματος Σάμου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Σάμοσ

Πηγή: samosvoice.gr

Στην έρευνα για τον εντοπισμό του συμμετέχουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., σε συνεργασία με την ΕΟΔ Σάμου, που οργάνωσαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σάμος

Πηγή: samosvoice.gr/

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συμμετείχε στην έρευνα η ομάδα drone ΙΚΑΡΟΣ της Π.Υ., η ομάδα drone ΔΑΙΔΑΛΟΣ της ΕΟΔ, ο διασωστικός σκύλος Speedy της ΕΟΔ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα, με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής.  

Πηγή: samosvoice.gr

