1897 «ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ» ΣΟΥΓΙΑΣ

Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί «ελβετικός».

1987 Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

1994 ΝΙΚΗ ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

1996 ΠΟΠ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).



Πηγή: skai.gr

