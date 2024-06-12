Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 12 Ιουνίου 1987 - Η Εθνική κερδίζει τη Γιουγκοσλαβία και πάει στον τελικό - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η μεγάλη πρόκριση της Εθνική Ελλάδος στον τελικό του Eurobasket 1987  

Σαν σήμερα

  • 1897 «ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ» ΣΟΥΓΙΑΣ

Σαν σήμερα

Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί «ελβετικός».

  • 1987 Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

Σαν σήμερα

Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

  • 1994 ΝΙΚΗ ΠΑΣΟΚ

Σαν σήμερα

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

  • 1996 ΠΟΠ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σαν σήμερα

Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).
 

