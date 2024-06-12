Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 59χρονου Αμερικανού τουρίστα στην Αμοργό. Πήγε για πεζοπορία σε δύσβατη διαδρομή νωρίς χθες το πρωί και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, αλλά και εθελοντές διασώστες.

Ο άνδρας ξεκίνησε στις 7.05 το πρωί της Τρίτης πεζοπορία από την Αιγιάλη ακολουθώντας ένα χαρακτηρισμένο μονοπάτι με τελικό προορισμό τα Κατάπολα, με ενδεικτικό χρόνο διαδρομής, σύμφωνα με πινακίδα, τις 4 ώρες και 5 λεπτά.

Οι ώρες περνούσαν δίχως ο άνδρας να δώσει σημάδια ζωής με αποτέλεσμα ο φίλος του να σπεύσει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Αστυνομικοί του Α.Σ. Αμοργού σε συνεργασία με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και Εθελοντών Διασωστών ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, ενώ από το Α.Τ. Νάξου εστάλη αίτημα προς εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό των δυο κινητών τηλεφώνων που είχε στην κατοχή του ο 59χρονος.

Οι Αρχές ευελπιστούν ότι εφόσον οι συσκευές δεν έχουν απενεργοποιηθεί ή έχουν υποστεί φθορά, θα δείξουν την τοποθεσία του άνδρα.

