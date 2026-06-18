Άγκυρα: «Ντου από παντού» και μια… προδομένη Amor

«Ντου από παντού…» Τον τίτλο της γνωστής επιθεώρησης θυμίζουν όσα συμβαίνουν εσχάτως στην Τουρκία (με δική της ευθύνη βεβαίως).

Από τη μια πλευρά βρίσκονται οι ΗΠΑ, καθότι εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές του Κογκρέσου το νομοσχέδιο για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου που αναδεικνύει ενεργειακά έργα όπως η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας - Αιγύπτου και ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία διπλωματικών πρωτοβουλιών όπως η συνεργασία «3+1».

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο καλείται να θέσει την Ανατολική Μεσόγειο ως προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική του, να στηρίξει έμπρακτα τα σχήματα συνεργασίας με έμφαση στο «3+1» και να ενισχύσει το East Mediterranean Gas Forum.

Από την άλλη πλευρά, σε αυτόν τον άτυπο «διμέτωπο» για την Άγκυρα, βρίσκεται η Ευρώπη. Η έκθεση «κόλαφος» του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία ασκείται κριτική στη «Γαλάζια Πατρίδα», στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά και στο τουρκικό κράτος (μη) δικαίου.

Στην έκθεση, που βέβαια ψηφίστηκε με σημαντική πλειοψηφία, διαμηνύεται ότι δεδομένης της «έλλειψης προόδου» και της «οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας» στη χώρα, «η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες».

Και σαν να μην έφταναν μόνο αυτά, την έκθεση συνέταξε ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, με άλλα λόγια άνθρωπος του στενού συμμάχου και «επιστήθιου φίλου» του Ταγίπ Ερντογάν, του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Μια προδομένη… Amor (αγάπη) δηλαδή, για να θυμηθούμε και τον τίτλο μιας παλιάς ελληνικής ταινίας.

Συμφωνούν να διαφωνούν ακόμα και όταν συμφωνούν...

Το ΠΑΣΟΚ κατά τη χθεσινή συζήτηση στην επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση και συγκεκριμένα για το άρθρο 16 και την εκπαίδευση έδειξε ότι είναι πολύ κοντά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μόνη διαφοροποίηση είναι η φράση «μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια» που το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα και με την πρόταση που κατέθεσε πιστεύει ότι πρέπει να προστεθεί στο προς αναθεώρηση άρθρο.

«Αν η σημερινή Βουλή ήταν αναθεωρητική τότε όντως θα ήμασταν πολύ κοντά στο 180 για την αναθεώρηση του άρθρου 16» φέρεται να είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται, λοιπόν, πως σε αντίθεση με τη διαδικασία του 2008, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αποχωρήσει, τα δύο κόμματα βρίσκονται κοντά στη συναίνεση για το άρθρο 16.

Το πρώτο «όχι» του ανθρώπου του Τραμπ

Οι αγορές περίμεναν ένα νεύμα. Ο Λευκός Οίκος ίσως και κάτι παραπάνω. Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, όμως, φρόντισε από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση να ξεκαθαρίσει ότι δεν ήρθε για να μοιράζει δώρα. Ετσι, τα επιτόκια έμειναν εκεί που ήταν.

Και το μήνυμα που εστάλη ήταν ότι ο πληθωρισμός δεν έχει νικηθεί και η κεντρική τράπεζα δεν αποκλείει ακόμη και νέα αύξηση μέσα στη χρονιά. Οι επενδυτές άκουσαν αυτό που δεν ήθελαν να ακούσουν και η Wall Street πάτησε φρένο.

Το ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση είναι η πολιτική σημειολογία. Ο Γουόρς ήταν η επιλογή του Τραμπ για να διαδεχθεί τον Powell. Πολλοί περίμεναν ότι θα ακολουθήσει μια πιο «φιλική» γραμμή απέναντι στις πιέσεις για χαμηλότερα επιτόκια. Αντί γι' αυτό, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μίλησε σαν κλασικός κεντρικός τραπεζίτης: ανεξαρτησία, σταθερότητα τιμών, μάχη με τον πληθωρισμό.

Ο άνθρωπος λοιπόν που επέλεξε με δόξα και τιμή ο Τραμπ φρόντισε στην επίσημη πρώτη του να δείξει ότι δεν σκοπεύει να γίνει πολιτικό εργαλείο. Το αν αυτή η... ανεξαρτησία θα αντέξει θα φανεί στο μέλλον.

Οι χαζοί και ζηλιάρηδες και η οργή του Αμερικανού προέδρου

Πιθανότατα ο Ντόναλντ Τραμπ να μην έχει ακόμη απαντήσει στον Γουόρς γιατί η προσοχή του είναι στραμμένη αλλού: στο «Μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ», το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και σε κύκλους που παραδοσιακά τον στηρίζουν. Οι επικριτές του εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υποστηρίζουν ότι εγκατέλειψε κόκκινες γραμμές που ο ίδιος είχε θέσει, κάνοντας λόγο για «κατευνασμό» της Τεχεράνης, και ότι η συμφωνία απέχει πολύ από όσα υποσχόταν

Εξ ου και η οργισμένη ανάρτηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου στο Truth Social. Η απάντηση δεν ενέχει επιχειρήματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Επέλεξε να μιλήσει για ιστορικά υψηλά στο χρηματιστήριο, πτώση στις τιμές του πετρελαίου και να χαρακτηρίσει τους επικριτές του ζηλιάρηδες, κακούς ή χαζούς.

Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, η συμφωνία που έκανε ο Τραμπ δύσκολα αποσυνδέεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Ανάμεσα στις διαψεύσεις και τις κόκκινες γραμμές που δοκιμάζονται, υπάρχει πάντα και η σιωπηλή παράμετρος της εξουσίας: η στιγμή που η στρατηγική συναντά το πολιτικό κόστος.

Και με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ήδη στον ορίζοντα, τέτοιες επιλογές σπάνια διαβάζονται μόνο σε γεωπολιτικούς όρους. Ακόμη κι αν, επισήμως, κανείς δεν το παραδέχεται.

Πηγή: skai.gr

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