«Σβήνουν οι ελπίδες» για τον 74χρονο Ολλανδό τουρίστα που αγνοείται στη Σάμο

Μύριαμ Κιάσσου

Εντείνεται η αγωνία για τον 74χρονο Ολλανδό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το μεσημέρι από την περιοχή του Λιμνιώνα Σάμου αφότου αποφάσισε να πραγματοποιήσει πεζοπορία.

Καθώς η εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού και διάδοσης με τη συμμετοχή εθελοντών, πεζοπόρων τμημάτων των Υπηρεσιών Πυροσβεστικής Σάμου, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Παραρτήματος Σάμου της Ελληνικής Ομάδας Διάδοσης με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, παραμένει άκαρπη, οι ελπίδες για να εντοπιστεί στη ζωή ο άτυχος άνδρας, αρχίσουν να «σβήνουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr , οι ομάδες που ερευνούν δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσουν σημάδια ζωής.

Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι η ακτίνα των ερευνών είναι όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη.

Οι διασώστες «χτενίζουν» τα δυτικά του νησιού, χωρίς ωστόσο και πάλι να αποκλείονται πως δεν θα μείνουν περιοχές ανεξερεύνητες καθώς πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή με δύσβατες διαδρομές και μονοπάτια που θα μπορούσαν να αποπροσανατολιστούν ακόμη και ντόπιοι.

Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ο 74χρονος, ο λάτρης των διαδρομών, θα μπορούσε να έχει πολλές διαφορετικές δυνατότητες με αφετηρία τον Λιμνιώνα και να βρίσκεται οπουδήποτε.

Σημειώνεται πάντως πως πάνω από την περιοχή έχουν ήδη πετάξει και drones προκειμένου να «χαρτογραφηθεί» με οπτικό υλικό η περιοχή.

Ο 74χρονος, σύμφωνα με τις περιγραφές, είχε πολύ καλή φυσική κατάσταση και είχε γίνει το νησί για διακοπές με τη σύζυγό του η οποία ωστόσο δεν λάτρης των σπορ και δεν συνόδευε στις εξορμήσεις του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 74χρονος είχε αποχωρήσει από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου και διέμενε, νωρίς το πρωί.

Ο σύζυγος του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του περίπου στις 2 το μεσημέρι, με τις κλήσεις της να μένουν αναπάντητες και εν συνεχεία το κινητό να κλείνει.

Η τελευταία καταγραφή του στίχου του κινητού του, δυστυχώς δεν μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες καθώς έχει γίνει στις 10 το πρωί σε κοντινό σημείο από την αφετηρία του.

Εξάλλου πολλές περιοχές κι αποστάσεις, από το συγκεκριμένο σημείο κι έπειτα δεν καλύπτονται από το σήμα της κινητής τηλεφωνίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 74χρονος επιθυμούσε να επισκεφθεί μια συγκεκριμένη απόμερη εκκλησία σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής του.

Με βάση τα δεδομένα, οι διασωθέντες εκτιμούν πως η ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή και οι αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν με την πολύ αυξημένη θερμοκρασία στο νησί ενδεχομένως κατέστησαν ανέφικτο το να ολοκληρώσει την πορεία του με το αποτέλεσμα να προσπαθήσει να γυρίσει πίσω και να χαθεί επιλέγοντας λάθος μονοπάτια.

Πηγή: skai.gr

