Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Μεσσηνία - Πετούν εναέρια μέσα

Το μέτωπο βρίσκεται μέσα σε μία χαράδρα και δεν απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή

UPDATE: 08:34
Φωτια

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Πλάτη της Μεσσηνίας, όπου σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται μέσα σε μία χαράδρα και δεν απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. 

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Φωτιά Μεσσηνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark