Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Πλάτη της Μεσσηνίας, όπου σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2024

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται μέσα σε μία χαράδρα και δεν απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

