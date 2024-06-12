Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Πλάτη της Μεσσηνίας, όπου σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται μέσα σε μία χαράδρα και δεν απειλεί μέχρι τώρα κάποια κατοικημένη περιοχή.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Φωτ. αρχείου
