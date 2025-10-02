Τιμιτική διάκριση μετά θάνατον για τον άτυχο αστυνομικό, Γιώργο Λυγγερίδη. Στις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή απονομής μεταλλίων στους γονείς του πεσόνα στο καθήκον ανθυπαστυνόμου, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 2023, μετά από 20ημερη μάχη στο νοσοκομείο. Στις 7 Δεκέμβρη είχε τραυματιστεί σε επεισόδια στο Ρέντη μεταξύ 200 οπλισμένων χούλιγκαν του Ολυμπιακού και μίας διμοιρίας 16 αστυνομικών.

Η Ευγενία και ο Σάκης Λυγγερίδης, οι γονείς του Γιώργου, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «Το'χουμε!» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ και αναφέρθηκαν σε αυτό το γεγονός.

Ο πατέρας χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την απονομή του αστυνομικού μεταλλίου ανδραγαθίας: «Ήρωας ήταν ο γιός μου! Και ένιωσα μεγάλη τιμή που τον βράβευσαν ως ήρωα. Έτσι πρέπει να τιμούνται οι ήρωες. Γιατί ο Γιώργος ήταν ένα θηρίο και παράλληλα ένα καλόκαρδο, ένα καλοπροαίρετο παιδί. Ήταν ένας άγγελος. Στη ζωή και εκεί πάνω. Γιατί μόνο άγγελος μπορεί να είναι. Αυτό το μετάλλιο θα ήταν καλό να το έπαιρνε το παιδί μου, το παλικάρι μου στο στήθος του. Αλλά δεν ήταν εκεί, διότι η μοίρα μας έπαιξε κακό παιχνίδι. Ήταν όμως η διμοιρία του Γιώργου, αυτή η διμοιρία, η 535, που έφαγε όλο αυτόν τον πόλεμο έξω από το «Μελίνα Μερκούρη». Μέσα σε αυτά τα 16 παλικάρια βλέπω το γιό μου. Είναι τα παλικάρια που προσπάθησαν να σώσουν τον Γιώργο και τιμηθήκανε. Μέσα σε αυτά τα παλικάρια βλέπω το γιό μου. Όταν τα αγκαλιάζω, είναι σαν να αγκαλιάζω το παιδί μου, χαίρομαι, παίρνω ζωή».

Η μάνα του Γιώργου Λυγγερίδη είπε ομοίως πως όταν αγκαλιάζει αστυνομικούς από τη διμοιρία αυτή, νιώθει ότι αγκαλιάζει το παιδί της: «Τα έχω όλα σαν παιδιά μου. Μου έχει λείψει η τόσο πολύ η αγκαλιά του Γιώργου, που όποτε τα αγκαλιάζω νιώθω αυτό το συναίσθημα. Το μετάλλιο είναι πολύ μεγάλη τιμή, θυμίζει την τιμιότητα του Γιώργου, την αφοσίωση του, την αυτοθυσία του. Στάθηκε εκεί για να προστατέψει τους πολίτες, δυστυχώς όμως το χτύπημα ήταν πολύ μεγάλο και δεν τα κατάφερε. Είμαι πολύ περήφανη και εγώ, και ο πατέρας του και η αδελφή του. Ο Γιώργος είναι αγάπη και δύναμη».

Οι γονείς του αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον ανέφεραν πως ο γιός τους ήθελε πάντα να γίνει αστυνομικός, ότι πέρασε με 18 στη Σχολή Αστυφυλάκων, αλλά δεν τον ενδιέφερε να γίνει αξιωματικός και στόχος του ήταν μετά τα ΥΑΤ να πάει στην ΕΚΑΜ και την υπηρεσία διάσωσης ομήρων.

«Ο Γιώργος δεν μας είχε πει ποτέ ότι φοβάται. Εμείς, όπως βλέπαμε επεισόδια, ψάχναμε το κράνος του και το ειδικό αναγνωριστικό σήμα, για να ξέρουμε ότι είναι καλά. Εκείνος δεν φοβόταν, εμείς φυσικά ως γονείς ανησυχούσαμε», δήλωσε ο πατέρας του Γιώργου.

«Οι γονείς που έχουμε παιδιά στις ειδικές δυνάμεις έχουμε πάντα αυτή την αγωνία, να σε πάρει το παιδί τηλέφωνο να σου πει, όλα καλά και σήμερα», πρόσθεσε η μάνα.

Όσον αφορά στο συμβάν της δολοφονίας, ο Σάκης Λυγγερίδης το ερμήνευσε με συγκεκριμένο τρόπο: «Τα παιδιά της διμοιρίας δεν ήξεραν που πήγαιναν εκείνη τη μέρα. Δεν φαντάζονταν ότι θα υπήρχε νεκρός. Δεν ήξεραν ότι υπήρχε ένα καλοστημένο έγκλημα μίας εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά τα 150-200 άτομα ξεκινήσαν από το Καραϊσκάκη κομβόι με πολεμοφόδια. Ήταν καλοστημένο, δεν έγινε τυχαία, δεν τους προκάλεσε κανείς. Διψούσαν για αίμα, εκείνη τη μέρα ήθελαν νεκρό αστυνομικό και τα καταφέρανε. Και όχι μόνο τα καταφέρανε, πανηγυρίζανε. Όταν είδαν ότι χτυπήθηκε ένας ΜΑΤατζής και έπεσε κάτω, πανηγυρίζανε. Αυτή η ναυτική φωτοβολίδα, όποιος την φάει, τελείωσε».

Για το δικαστήριο και το τετ-α-τετ με τον δολοφόνο του Γιώργου, η μητέρα του εκμυστηρεύτηκε: «Ήταν πολύ σκληρό να βλέπεις τον άνθρωπο που έχει δολοφονήσει το παιδί σου στο ένα μέτρο. Για ποιο λόγο ένας νέος άνθρωπος να πάει στη δουλειά του να υπηρετήσει την πατρίδα και να χάσει τη ζωή του; Δεν ήταν συμπλοκή».

Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Χατζηκωνσταντίνου μίλησε επίσης στην εκπομπή για το νομικό κομμάτι: «Το δικαστήριο ολοκληρώθηκε στον πρώτο βαθμό, ήταν δολοφονία στοχούμενη. Είχαν σκοπό ο δολοφόνος και οι συνεργοί του να σκοτώσουν. Και αυτοί οι συνεργοί του, δεν είναι ένας και δύο. Είναι αυτοί που οργάνωσαν το έγκλημα. Ακόμη και όταν το παιδί ήταν πεσμένο κάτω, συνέχιζαν να ρίχνουν πάνω του ναυτικές φωτοβολίδες. Στις 5 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη τους. Και είναι πολλοί. Αυτές οι φωτοβολίες είναι φονικό όπλο, κλεμένες, με προωθητικό αέριο για να φτάνει στα 300 μέτρα ύψος και να σκάει. Φανταστείτε ότι το προωθητικό αέριο συνέχισε μέσα στο πόδι του Γιώργου μέχρι να εκραγεί, από τα 25 μόλις μέτρα. Το ξέρανε, γιατί δεν ήταν μόνο μία η φωτοβολίδα, αλλά πολλές. Κάναμε έκκληση στα αρμόδια υπουργεία να σταματήσουν την παράνομη διακίνηση φωτοβολίδων για να μην έχουμε και άλλα θύματα, γιατί αποτελούν φονικά όπλα αν χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο».

