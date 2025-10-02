Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Παραδόθηκαν τα δύο αδέρφια που αναζητούνταν για την υπόθεση με τις λίρες

Ταυτόχρονα, απολογείται στην ανακρίτρια ο 77χρονος που ήταν στη σπηλιά μαζί με τον 53χρονο που έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο λαγούμι  

Λάρισα: Παραδόθηκαν τα 2 αδέρφια που αναζητούνταν για την υπόθεση με τις λίρες

Κατέφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας πριν λίγα λεπτά ο 77χρονος χρυσοθήρας της υπόθεσης με την αναζήτηση λιρών στους Γόννους, όπου και συνελήφθη προχθές.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν τραγική καθώς ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του στη σπηλιά, ενώ ο 77χρονος που απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές μέσω 112, όταν ο 53χρονος είχε εγκλωβιστεί στο λαγούμι.

Ταυτόχρονα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τα δυο αδέρφια που αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση, καθώς κατά πληροφορίες του onlarissa.gr οι δίδυμοι από τον Αμπελώνα Λάρισας, παραδόθηκαν στις Αρχές πριν μερικά λεπτά, καθώς από το μεσημέρι της Τρίτης ήταν εξαφανισμένοι.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη και ο αδερφός τους στον οποίο ανήκει το όχημα που χρησιμοποίησαν.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα αδέλφια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark