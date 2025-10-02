Για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, έκανε λόγο, με αφορμή την αναμέτρηση για το Europa League του Παναθηναϊκού απέναντι στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, μέσω του MatchDay Mag, ο Χρήστος Κόντης.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στον παράγοντα έδρα και επισήμανε πως η ομάδα του «τριφυλλιού» - θα πρέπει να - είναι συνηθισμένη στην πίεση που υπάρχει για την νίκη!

«Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν με πίεση κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και η πίεση πρέπει να είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροχρόνια. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι που για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Το ότι παίζουμε στην έδρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε το παν για να κερδίσουμε, να πάμε στους έξι βαθμούς, που θα είναι μια πολύ σημαντική εκκίνηση για να κάνουμε κάτι καλό στην ευρωπαϊκή μας πορεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κόντης.

Και συμπλήρωσε με νόημα: «Δεν πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στη League Phase του Europa League είναι εύκολο. Το ματς που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ δύσκολο, με μια πολύ καλή ομάδα, που πέρυσι πήρε το Κύπελλο, που έχει σχεδόν τους ίδιους παίκτες, που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, με παιδιά που τρέχουν, με ποιότητα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε πάρα πολύ καλά. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά, πιστεύουμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θα μπούμε με την υψηλότερη σοβαρότητα που μπορούμε να έχουμε και θα κάνουμε το παν για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

