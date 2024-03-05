Συνελήφθη ο αναζητούμενος 20χρονος που είχε πυροβολήσει 34χρονο αλλοδαπό στις 2 Φεβρουαρίου στο Βοτανικό.
Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη με ένταλμα χθες το βράδυ με την κατηγορία απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, παράνομη οπλοφορία κατ΄εξακολούθηση και οπλοχρησία.
Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε προκύψει από έρευνες της αστυνομίας, ο 20χρονος, είχε προσωπικές και οικονομικές διαφορές με τον 34χρονο, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με άλλους δύο νεαρούς, προσέγγισε τον 34χρονο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα με όπλο.
Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν ενώ ο 34χρονος συνάντησε διερχόμενο περιπολικό και αφού οι αστυνομικοί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε.
Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκε, την 15-02-2024 σε περιοχή της Αθήνας, δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενός 20χρονου και εντός βρέθηκε και κατασχέθηκε, πιστόλι με έναν γεμιστήρα, ο οποίος περιείχε 2 φυσίγγια.
Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.