Συνελήφθη ο αναζητούμενος 20χρονος που είχε πυροβολήσει 34χρονο αλλοδαπό στις 2 Φεβρουαρίου στο Βοτανικό.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη με ένταλμα χθες το βράδυ με την κατηγορία απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, παράνομη οπλοφορία κατ΄εξακολούθηση και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε προκύψει από έρευνες της αστυνομίας, ο 20χρονος, είχε προσωπικές και οικονομικές διαφορές με τον 34χρονο, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με άλλους δύο νεαρούς, προσέγγισε τον 34χρονο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα με όπλο.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν ενώ ο 34χρονος συνάντησε διερχόμενο περιπολικό και αφού οι αστυνομικοί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκε, την 15-02-2024 σε περιοχή της Αθήνας, δίκυκλο ιδιοκτησίας του ενός 20χρονου και εντός βρέθηκε και κατασχέθηκε, πιστόλι με έναν γεμιστήρα, ο οποίος περιείχε 2 φυσίγγια.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Πηγή: skai.gr

