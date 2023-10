Άνδρας επιτέθηκε με εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα σε Γερμανίδα στη Ρόδο Ελλάδα 09:15, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η 61χρονη άρχισε να φωνάζει δυνατά «αστυνομία» και τότε ο δράστης την άφησε