Πρόκειται για 52 αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες τα πρωτόκολλα κατεδάφισης είχαν εκδοθεί ήδη από τις αρχές του χρόνου ενώ οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων, όπως προβλέπει ο νόμος, είχαν ειδοποιηθεί μέρες νωρίτερα.

Ωστόσο προγραμματίστηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ιεράπετρα και ειδικότερα μπροστά από το φρούριο Καλέ, στην παραλία της πόλης, καθώς καταστηματάρχες και κόσμος αντιδρούν στο ενδεχόμενο κατεδαφίσεων.

«Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ιεράπετρας από όπου υποτίθεται ότι θα αρχίσει η κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Υπάρχει μεγάλη παρουσία κόσμου, οι οποίοι διαδηλώνουν ειρηνικά την αντίθεση τους στην καταστροφή των κατασκευών οι οποίες εξυπηρετούν τα καταστήματα. Υπάρχει και διακριτική παρουσία της Αστυνομίας. Έχουν έρθει και αστυνομικοί από άλλες Διευθύνσεις του Λασιθίου. Εμείς θέλουμε να επικρατήσει η λογική. Ζητάμε κάτι ανθρώπινο: την παράταση και από και πέρα θα είμαστε έτοιμοι και για τις μελέτες και για την χρηματοδότηση για την ανάπλαση του νέου παραλιακού μετώπου μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν» ανέφερε στο Cretalive ο δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης.

«Είναι λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν οπότε ζητάμε μία μικρή παράταση ώστε να βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία ο δήμος για να προβεί σε μία συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Οι μελέτες είναι έτοιμες, μόνο η εύρεση χρηματοδότησης απομένει» αναφέρει στο Cretalive ο κ. Μανώλης Μιχελαράκης, πρόεδρος Καφεστίασης Ιεράπετρας.

Όπως εύλογα συνάγεται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων καφέ και εστίασης ζητούν μία μικρή πίστωση χρόνου ώστε να μην προβεί στις κατεδαφίσεις ο εργολάβος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που έχει αναλάβει το εν λόγω έργο αλλά ο Δήμος της Ιεράπετρας.

Να σημειωθεί ότι στην Ιεράπετρα βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας ενώ έχουν φτάσει και δύο κλούβες των ΜΑΤ.

