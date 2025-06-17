Εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση έδωσε ο εισαγγελέας για τον έλεγχο των αδειών λειτουργίας της πισίνας στην καφετέρια της Ρόδου, όπου έχασε τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι την Κυριακή, καθώς υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας του χώρου.

Οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό είναι σε εξέλιξη ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής στο παιδί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοριτσάκι φέρεται να είχε φάει πριν εντοπιστεί μπρούμυτα στην πισίνα από θαμώνα της επιχείρησης. Λίγα λεπτά νωρίτερα, η γιαγιά του, η οποία το συνόδευε, είχε απομακρυνθεί προσωρινά για να του φέρει ρούχα, επειδή, όπως δήλωσε, το παιδί κρύωνε.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί υγειονομικών καταστημάτων και χώρων αναψυχής.

Παράλληλα, φαίνεται πως στον χώρο δεν υπήρχε ναυαγοσώστης και η επιχείρηση φέρεται να διατείνεται πως η ευθύνη επιτήρησης των ανηλίκων ανήκει στους συνοδούς τους.

Την ίδια ώρα, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν στον ίδιο χώρο, χωρίς όμως να έχουν οδηγήσει σε τραγική κατάληξη.

