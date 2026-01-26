«Μεγάλος αδελφός» στη Ρωσία. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ζήτησε πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των πολιτών της χώρας, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό δίκτυο Astra.
Μεταξύ άλλων, το ρωσικό Υπουργείο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των Ρώσων πολιτών μέσω αιτημάτων προς την Κεντρική Τράπεζα και τους φορείς εκμετάλλευσης κρυπτονομισμάτων.
«Διατάσσουμε να εξουσιοδοτηθεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας - Επικεφαλής της Κύριας Στρατιωτικής-Δημόσιας Διοίκησης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων να υποβάλλει αιτήματα σε πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, φορείς που είναι υπεύθυνοι για την κρατική καταχώριση δικαιωμάτων σε ακίνητα και συναλλαγές με αυτά, τον Κεντρικό Κατάλογο Πιστωτικών Ιστορικών, την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πιστωτικά γραφεία, φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων πληροφοριών που εκδίδουν ψηφιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κατόχους του μητρώου κατόχων τίτλων και θεματοφύλακες κατά τη διάρκεια ελέγχων κατά της διαφθοράς», αναφέρει το έγγραφο, που δημοσιεύτηκε στην ομοσπονδιακή πύλη νομικών πράξεων.
Στα τέλη Οκτωβρίου 2025, έγινε γνωστό ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας - FSB (τέως KGB) ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στα πιστωτικά ιστορικά των Ρώσων πολιτών χωρίς δικαστική εντολή. Ένα αντίστοιχο σχέδιο εντολής του επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, δημοσιεύθηκε στην πύλη νομικών πράξεων.
