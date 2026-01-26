«Μεγάλος αδελφός» στη Ρωσία. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ζήτησε πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των πολιτών της χώρας, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό δίκτυο Astra.



Μεταξύ άλλων, το ρωσικό Υπουργείο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των Ρώσων πολιτών μέσω αιτημάτων προς την Κεντρική Τράπεζα και τους φορείς εκμετάλλευσης κρυπτονομισμάτων.

αναφέρει το έγγραφο, που δημοσιεύτηκε στην ομοσπονδιακή πύλη νομικών πράξεων.Στα τέλη Οκτωβρίου 2025, έγινε γνωστό ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας - FSB (τέως KGB) ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στα πιστωτικά ιστορικά των Ρώσων πολιτώννα αντίστοιχο σχέδιο εντολής του επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, δημοσιεύθηκε στην πύλη νομικών πράξεων.

