Μητσοτάκης: Θα προεδρεύσει αύριο σε σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Μητσοτάκης

Σε σύσκεψη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφαλείας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα προεδρεύσει αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

