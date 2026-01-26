Σε σύσκεψη για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφαλείας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα προεδρεύσει αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.