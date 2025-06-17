Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Διέρρευσε μπετόν από φορτηγό το οποίο μετέφερε μεγάλη ποσότητα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πανόρμου προς το σημείο.
Σύγκρουση σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη μεσαία λωρίδα ανάμεσα σε φορτηγό και ΙΧ, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να είναι ακινητοποιημένα από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου. Έχει επηρεαστεί και ο Σκαραμαγκάς με ουρές 1,5 χιλιομέτρου.
Νωρίτερα είχε σημειωθεί και διαρροή λαδιών σημειώθηκε στον παράδρομο της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν. Αναμένεται συνεργείο της Αστυνομίας το οποίο θα ρίξει χώμα στο σημείο.
