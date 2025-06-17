Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Διέρρευσε μπετόν από φορτηγό το οποίο μετέφερε μεγάλη ποσότητα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πανόρμου προς το σημείο.

Σύγκρουση σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη μεσαία λωρίδα ανάμεσα σε φορτηγό και ΙΧ, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να είναι ακινητοποιημένα από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου. Έχει επηρεαστεί και ο Σκαραμαγκάς με ουρές 1,5 χιλιομέτρου.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί και διαρροή λαδιών σημειώθηκε στον παράδρομο της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν. Αναμένεται συνεργείο της Αστυνομίας το οποίο θα ρίξει χώμα στο σημείο.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πέτρου Ράλλη προς Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Μεσογείων, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων, στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Καλλιρόης- Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδηττού, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς-Σταδίου, καθώς και στην παραλιακή, στη Γρηγορίου Λαμπράκη προς Πειραιά, στην Ακτή Μουτσοπούλου προς 2ας Μεραρχίας και στη λεωφόρο Παπαναστασίου προς την Τζαβέλα.

