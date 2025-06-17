Στην Πάτρα η μεταμόσχευση του νεφρού και παγκρέατος του άτυχου 12χρονου Λεώνη

Στην Πάτρα θα μεταμοσχευθούν ο ένας νεφρός και το πάγκρεας του 12χρονου Λεώνη, αντί για τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από απόφαση που πήραν οι γιατροί σήμερα το πρωί.

Λήπτης θα είναι ένας 40χρονος άνδρας από την ευρύτερη περιοχή.

Ο 12χρονος είναι το ένα από τα δύο αγόρια που χάθηκαν στον ποταμό Άραχθο στην Άρτα όπου είχαν πάει για μπάνιο.

Μετά την απόφαση των γονιών του 12χρονου να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους, ξεκίνησαν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη των κερατοειδών, του ήπατος, των νεφρών, του παγκρέατος, της καρδιάς και των πνευμόνων.

