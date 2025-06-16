Συγκλονισμένη είναι η Ρόδος από την τραγωδία που σημειώθηκε σε καφετέρια με πισίνα όπου γινόταν παιδικό πάρτι, με ένα 3χρονο κοριτσάκι να ανασύρεται νεκρό από το νερό.

Το παιδί βρισκόταν στο πάρτι μαζί με την γιαγιά του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε της προσοχής της και έπεσε στην πισίνα.

Μάλιστα, στον χώρο δεν υπήρχε ναυαγοσώστης ή κάποιο άτομο να επιτηρεί τα παιδιά, ενώ σύμφωνα με αναφορές, το κοριτσάκι έμεινε για αρκετή ώρα στον πάτο.

Όταν αντιλήφθηκαν πως το παιδί βρισκόταν στην πισίνα, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες ξεκίνησαν τη διαδικασία ανάνηψης ενώ το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου το επιτελείο των γιατρών βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με τον εκδότη του τοπικού μέσου «Πρώτη Έκδοση» που μίλησε στον ΑΝΤ1, η ποσότητα νερού που βρέθηκε στους πνεύμονες του παιδιού ήταν πολύ μεγάλη.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παράβαση του νόμου περί υγειονομικών καταστημάτων και χώρων αναψυχής. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

