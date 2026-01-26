Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές, κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Για την εξάρθρωση της συμμορίας συστάθηκε ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ συνελήφθησαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην περιοχή του Χαϊδαρίου, από αστυνομικούς των παραπάνω Υπηρεσιών, 2 νεαροί, ηλικίας 19 και 21 ετών, ως μέλη της συμμορίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Προηγουμένως και πιο συγκεκριμένα το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου οι κατηγορούμενοι είχαν ληστέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Χαϊδαρίου, απ' όπου αφαίρεσαν από υπάλληλο χρηματικό ποσό με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας δρώντας κατά κύριο λόγο μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων.

Στη συνέχεια, εισέρχονταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών.

Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

• 7 αμπούλες αερίου αεροβόλου όπλου,

• 2 τρίφτες και

• μικροποσότητα κάνναβης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

