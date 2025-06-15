Νέα τραγωδία συγκλονίζει το νησί της Ρόδου, καθώς ένα 3χρονο κοριτσάκι πνίγηκε σε πισίνα καταστήματος υγειονομικου ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ιαλυσού, όπου βρισκόταν με τη γιαγιά του για παιδικό πάρτι.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στην «Ροδιακή» αυτόπτες μάρτυρες, το μικρό κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με τους διασώστες να ξεκινούν παρατεταμένη διαδικασία ανάνηψης του μικρού παιδιού.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου το επιτελείο των γιατρών βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Για το γεγονός ειδοποιήθηκε άμεσα και η αστυνομία και αναμένεται τώρα να ξεκινήσει διαδικασία έρευνας και καταθέσεων όλων των εμπλεκομένων στη νέα αυτή τραγωδία.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο 45χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στον χώρο, όπως προβλέπεται.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ανακοίνωση για τον θάνατο του μικρού κοριτσιού, εξέδωσε το νοσοκομείο της Ρόδου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται:

«Με θλίψη, το Νοσοκομείο μας ανακοινώνει την κατάληξη του τριών ετών παιδιού.Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, η μηχανή του ΕΚΑΒ εντός έξι λεπτών από την κλήση βρέθηκε στο σημείο αναφοράς και αμέσως μετά έφτασε το ασθενοφόρο.

Στο χρονικό διάστημα της μεταφοράς είχαν δοθεί οι πρώτες βοήθειες συγκεκριμένα, εξωτερικός απινιδωτής, κάρπα και λαρυγγική μάσκα.

Εν συνεχεία προσεκομίσθει στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου με μυδρίαση και χωρίς σφυγμό, όπου ήταν σε ετοιμότητα όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό καθώς επίσης οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί εφαρμόζοντας όλα τα ενδεδειγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.Παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.