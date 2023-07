Ρόδος: Δορυφορική εικόνα της φωτιάς από την υπηρεσία Copernicus - Νότια στο ύψος της Καρπάθου ο καπνός

Δορυφορική εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τον καπνό που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά που κατακαίει εδώ και 7 ημέρες το νησί να έχει φθάσει νότια, στο ύψος της Καρπάθου, έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

"Οι πυρκαγιές στη Ρόδο είναι μεταξύ των εκατοντάδων που ξέσπασαν σε όλη την Ελλάδα πρόσφατα. Η χώρα υπομένει καυτές θερμοκρασίες, καθιστώντας αυτόν τον Ιούλιο τον πιο ζεστό των τελευταίων 50 ετών. Χθες, ο Copernicus Sentinel3 κατέγραψε αυτή την εικόνα του καπνού που παρασύρεται νότια" αναφέρει η ευρωπαϊκή υπηρεσία στο tweet της.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently



The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years



Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs