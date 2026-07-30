Ρέθυμνο: Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έπεσαν δίνοντας μάχη με τις φλόγες

Η Κρήτη αποχαιρετά σήμερα τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο θάνατος του 58χρονου Εμμανουήλ Στρατιδάκη και του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι δύο άνδρες έπεσαν στο καθήκον προσπαθώντας να αναχαιτίσουν το πύρινο μέτωπο.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά Αμαρίου.

Το απόγευμα, στις 17:00, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Εμμανουήλ (Μανώλη) Στρατιδάκη, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα Περιβόλια Ρεθύμνου.

Το τραγικό δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος ιδιαίτερα την περιοχή του Αμαρίου, από όπου κατάγονταν και οι δύο πυροσβέστες, ενώ μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά

Την ίδια ώρα, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου στην Κρύα Βρύση εξακολουθεί να κινητοποιεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την τελευταία επιχειρησιακή ενημέρωση, στο μέτωπο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, γειτονικών δήμων και ιδιωτών.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, του Ορνέ και της Αγίας Γαλήνης παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα επτά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν όπου απαιτηθεί.



Πηγή: skai.gr

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