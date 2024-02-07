Λαμία: Βαν παρέσυρε πεζό την ώρα που διέσχιζε τη διάβαση - Δείτε το βίντεο

Από τη μία στιγμή στην άλλη 87χρονος Λαμιώτης βρέθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, τραυματισμένος σοβαρά μετά από παράσυρσή του από επαγγελματικό βανάκι στο κέντρο της Λαμίας.

Όπως καταγράφουν κάμερες καταστημάτων, που εξασφάλισε το LamiaReport, ο άτυχος άνδρας, προσπάθησε μέσω της διάβασης πεζών, να περάσει απέναντι στην πλατεία, από το τριγωνάκι που βρίσκεται στην νότια είσοδο του Πάρκου.

Μπροστά του είναι δύο γυναίκες κι εκείνος όταν βλέπει το βαν να έρχεται με ταχύτητα προς το μέρος του, επιταχύνει με αγωνία, ωστόσο δεν προλαβαίνει και τον χτυπά ο καθρέφτης από το βανάκι.

Ο άνθρωπος βρέθηκε στο οδόστρωμα και αιμόφυρτος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Έκανε ράμματα στο μέτωπο, καθώς και όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το επόμενο 24ωρο όμως θα δείξει αν υπάρχει κάποιο σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι από την πτώση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.