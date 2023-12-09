Γεγονότα



1912: Το υποβρύχιο «Δελφίν», με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Στέφανο Παπαρρηγόπουλο, επιτίθεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρηκτού «Μετζιτιέ». Είναι η πρώτη αναφερόμενη στην παγκόσμια ναυτική ιστορία επιχείρηση υποβρυχίου με τορπίλη.

1963: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτείται αιφνιδιαστικά από την αρχηγία του κόμματος της ΕΡΕ και αναχωρεί για το Παρίσι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αμαλία.

1987: Ξεσπά εξέγερση των Παλαιστινίων κατά των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, γνωστή και ως πρώτη Ιντιφάντα.

1990: Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εκλέγεται πρόεδρος της Σερβίας, στις πρώτες ελεύθερες εκλογές έπειτα από 50 χρόνια.

2002: Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδει στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά το αναθεωρημένο σχέδιό του για επίλυση του Κυπριακού («Σχέδιο Ανάν»).

2008: Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται στο Νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου ο 16χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, που σκοτώθηκε από σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. Επαφές του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει τα αυτιά των κουκουλοφόρων» δηλώνει η Αλέκα Παπαρήγα και προκαλεί αίσθηση.

Γεννήσεις



1842: Πιοτρ Κροπότκιν, ρώσος πρίγκιπας, από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του αναρχικού κινήματος. (Θαν. 8/2/1921)

1859:Γεώργιος Δροσίνης, έλληνας ποιητής και πεζογράφος. (Θαν. 3/1/1951)

1867: Γρηγόριος Ξενόπουλος, έλληνας μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. (Θαν. 14/1/1951)

Θάνατοι



1641:Άντονι Βαν Ντάικ, φλαμανδός ζωγράφος. (Γεν. 22/3/1599)

1970: Αρτέμ Μικογιάν, σοβιετικός αεροναυπηγός. Μαζί με τον Μιχαήλ Γκούροβιτς σχεδίασε τα περίφημα σοβιετικά μαχητικά MiG (από τα αρχικά των επωνύμων τους). (Γεν. 23/7/1905)

1971:Άλκης Θρύλος, φιλολογικό ψευδώνυμο της Ελένης Ουράνη, ελληνίδα δοκιμιογράφος και κριτικός και πρώτη γυναίκα ακαδημαϊκός στην Ελλάδα. (Γεν. 1896)

