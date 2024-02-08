Λογαριασμός
Πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών στην Παιανία - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Ομάδα ΔΙΑΣ έκανε σήμα για έλεγχο σε όχημα, επιβάτης του οποίου πυροβόλησε, με τους αστυνομικούς να ανταποδίδουν τα πυρά

Αστυνομία

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 το βράδυ στη συμβολή των οδών Μαρκόπουλου και Ιωάννη Μεταξά στη Παιανία, όταν ομάδα ΔΙΑΣ έκανε σήμα σε ύποπτο όχημα για έλεγχο .

Από το όχημα ένας εκ των δύο επιβατών έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί κατά των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν.

Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως δεν υπήρξε τραυματισμός, ενω οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται

Πηγή: skai.gr

