Συνεχίζονται οι καταβολές του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων στις 12 Ιανουαρίου 2024 και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκαν νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα, έχουν πιστωθεί, κατά την τρέχουσα εβδομάδα, 6.261.403 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Συγκεκριμένα, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καταβλήθηκαν 1.013.126 ευρώ σε 337 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 3.778.277,51 ευρώ προς 683 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και πληρωμές ύψους 1.470.000 ευρώ προς 549 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 153,93 εκατ. ευρώ προς 45.081 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Η διαδικασία διασταυρώσεων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου, στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νέες καταβολές.

Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα arogi.gov.gr έχει ανοίξει για τον δεύτερο κύκλο πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

