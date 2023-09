Πυροσβεστική: Στη βόρεια Εύβοια εντοπίζεται το πρόβλημα από την κακοκαιρία Elias - Σε πλήρη ετοιμότητα σε όλες τις περιοχές της χώρας Ελλάδα 19:22, 27.09.2023 linkedin

«Αλλάζουμε τόπο στις δυνάμεις μας έτσι ώστε να είναι πιο άμεση και γρήγορη η ανταπόκριση στις περιοχές που αναμένουμε το επόμενο δίωρο, τρίωρο να χτυπήσει το φαινόμενο», υπογράμμισε ο Κλαδάρχης Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος, Θανάσης Μπαλάφας