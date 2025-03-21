Πυρκαγιά σε χώρο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Φαναριωτών.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στο δεύτερο υπόγειο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα σε αποθηκευτικό χώρο με χαρτοκιβώτια.

Δεν υπάρχει ενδεχόμενο επέκτασής της και δεν κινδυνεύουν οι ασθενείς ωστόσο η εφημερία διακόπηκε.

Στο νοσοκομείο έσπευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Βρέθηκα πριν λίγο στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο -2 σε έναν άδειο διάδρομο, στον οποίο είχαν εναποθέσει μερικές κούτες με παλαιά έγγραφα. Η αιτία της πυρκαγιάς άγνωστη αυτή την στιγμή θα αναμείνουμε το πόρισμα του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ θερμά την Πυροσβεστική για την άμεση παρέμβαση της και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ουδείς ασθενής κινδύνευσε, προληπτικά εκκενώσαμε έναν χώρο στα ΤΕΠ για την αποφυγή της κάπνας. Λόγω αδυναμίας λειτουργίας του Ακτινολογικού δεν παραλαμβάνουμε τώρα νέα περιστατικά τα οποία κατευθύνουμε βάσει σχεδίου σε άλλα νοσοκομεία. Οι ασθενείς που ήταν ήδη εκεί και χρειάζονται εισαγωγή, έκαναν κανονικά την διαδικασία εισαγωγής τους, το Νοσοκομείο θα επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία», ανέφερε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα τα οποία και προχώρησαν στην κατάσβεσή της.

