Νοσοκομείο Σάμου: Επείγουσα έκκληση για κάλυψη 12 Κενών Ιατρικών Θέσεων

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου “Άγιος Παντελεήμων” προχώρησε σε πράξη διοικητή, υποβάλλοντας αίτημα προς την 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, για την άμεση προκήρυξη 12 κενών θέσεων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του νησιού.

Οι θέσεις που ζητούνται να προκηρυχθούν είναι:

Παιδιατρική (1 θέση Επιμελητή Α’)

Εσωτερική Παθολογία (1 θέση Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’)

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (1 θέση Επιμελητή Α’, με δυνατότητα υποψηφιότητας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων)

Ακτινολογία (1 θέση Επιμελητή Α’)

Αναισθησιολογία (1 θέση Επιμελητή Α’ και 1 θέση Επιμελητή Β’)

Καρδιολογία (1 θέση Επιμελητή Α’)

Γαστρεντερολογία (1 θέση Διευθυντή)

Οφθαλμολογία (1 θέση Διευθυντή)

Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία (1 θέση Επιμελητή Α’)

Μαιευτική – Γυναικολογία (1 θέση Επιμελητή Β’)

Η απόφαση για την υποβολή του αιτήματος ελήφθη λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης και της επικείμενης λήξης της θητείας του Κοινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Σάμου και του ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας στις 5 Ιουνίου 2024.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Ιωάννης Χατζηκωνσταντής, τονίζει την ανάγκη για άμεση έγκριση του αιτήματος από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις και να ενισχυθούν τα τμήματα του νοσοκομείου.

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου, δυσχεραίνοντας την παροχή επαρκών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Σάμου.

Η κάλυψη των κενών θέσεων αποτελεί, επομένως, κρίσιμη προτεραιότητα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου και της υγείας των πολιτών.

