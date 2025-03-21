Απηλλάγη με βούλευμα 19χρονη που καταγγέλθηκε ότι βίασε τον πρώην της

Απηλλάγη με βούλευμα μία 19χρονη που καταγγέλθηκε πέρσι τον Αύγουστο από τον 21 ετών πρώην σύντροφό της ότι τον βίασε, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αξιολογώντας το σύνολο τού αποδεικτικού υλικού και υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα συνέβησαν με τη θέληση αμφοτέρων και κατ' επέκταση αποφάσισε μη γίνει κατηγορία εις βάρος της νεαρής.

Στο μεταξύ, στη συνέχεια της καταγγελίας του 21χρονου, η νεαρή τον κατήγγειλε με τη σειρά της για βιασμό και επιπλέον για ψευδή καταμήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες, ενώ για την πρώτη πράξη ο νεαρός απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την 19χρονη και να μην επικοινωνεί μαζί της.

