Aνατροπές στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση που είδε σήμερα το «φως» της δημοσιότητας, καθώς ο νεοεισερχόμενος σχηματισμός της ομάδας των «11» αποχωρησάντων από τον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 2,5%, πολύ κοντά στο κοινοβουλευτικό όριο εισόδου.

Συγκεκριμένα, στην δημοσκόπηση της GPO, η οποία διεξήχθη το διάστημα 5 έως 7 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε δηλαδή μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του νέου φορέα που δημιούργησαν οι 11 βουλευτές, σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, την είδηση της δημιουργίας της νέας πολιτικής κίνησης παρακολούθησε ή πληροφορήθηκε περίπου το 90% των πολιτών. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θεωρούν πολύ και αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να ψηφίσουν τη Νέα Αριστερά στις επερχόμενες ευρωεκλογές και το οποίο αθροίζεται στο 5,8% επί του συνόλου, με το 2,4% να εμφανίζεται βέβαιο για την επιλογή του και το 3,4% να τη θεωρεί αρκετά πιθανή.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 35,7%, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο με 12,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά μετά από χρόνια σε μονοψήφιο ποσοστό και στην τρίτη θέση με 9,8%, το ΚΚΕ στο 8,9% και από εκεί και πέρα η Ελληνική Λύση είναι στο 5,4% και το όριο του 3% στη δημοσκόπηση της GPO περνούν οι Σπαρτιάτες με 3,2%. Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά κινούνται από 2-2,8%.

Πηγή: skai.gr

