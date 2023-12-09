Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών: «Το καλάθι του 'Αη Βασίλη»».

Στόχος της τροπολογίας είναι η σύσταση και για το έτος 2023, παρατηρητηρίου τιμών με την επωνυμία «Το καλάθι του 'Αη Βασίλη» για παιδικά παιχνίδια, βάσει καταλόγου που αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι υπόχρεες επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνεται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης της τροπολογίας, με το «καλάθι του 'Αι Βασίλη» αναμένεται να επιτευχθεί, και για το έτος 2023, ελάφρυνση των πληθωριστικών πιέσεων που υφίστανται οι καταναλωτές μέσω της επαύξησης του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων που διαθέτουν παιδικά παιχνίδια στους καταναλωτές.

Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

