Πτώση ελικοπτέρου στη Βόρεια Εύβοια: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του πιλότου - Συμμετέχουν και βατραχάνθρωποι Ελλάδα 07:40, 29.09.2023

Η επιχείριση συνεχίζεται με το πρώτο φως της ημέρας σε βάθος 60 μέτρων στη θάλασσα, όπου εκτιμάται ότι έχει πέσει το ελικόπτερο