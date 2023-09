Πρόστιμο 230.000 ευρώ σε εταιρία που πωλούσε σχολικά είδη παραβιάζοντας το πλαφόν - Στα 5,5 εκατ. συνολικά τα πρόστιμα Ελλάδα 07:33, 29.09.2023 linkedin

Η εταιρία διέθεσε 73 κωδικούς προϊόντων (στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, γόμες και ξύστρες) με υψηλότερο μεικτό περιθώριο κέρδους του επιτρεπομένου